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РБК
РБК

Глава ЦБ: россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях в случае их выпуска, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу RTVI.В источнике
С чего всё началось
Телеканал RTVI

Цены, рубль и брошки. Шнуров и Набиуллина готовят оливье с колбасой и обсуждают итоги 2020 года

Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров и председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина приготовили салат по классическому советскому рецепту — с колбасой, а заодно обсудили экономические итоги уходящего года.
Телеканал RTVI04:00
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Lenta.ru

В России задумались о переводе пенсий в цифровые рубли

Lenta.ru05:31
ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о возможном переводе пенсий в цифровые рубли

ПРАЙМ06:39
Телеканал 360°

Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

Телеканал 360°05:41
РИА Новости

Центробанк рассказал о возможной выплате пенсий в цифровых рублях

РИА Новости07:24
URA.Ru

Глава Центробанка рассказала о новом способе получения пенсий

URA.Ru05:21
Московский Комсомолец

Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

Московский Комсомолец05:15
ТАСС

Набиуллина рассказала, что россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

ТАСС04:56

Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения судна в Баренцевом море

По предварительным данным, в результате крушения погибли 17 членов экипажа Глава российского государства Владимир Путин направил в адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса телеграмму с соболезнованиями семьям погибших в результате крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.
Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения судна в Баренцевом море
Центральная Служба Новостей08:33