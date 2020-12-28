Глава ЦБ: россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях
Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях в случае их выпуска, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу RTVI.В источнике
С чего всё началось
Цены, рубль и брошки. Шнуров и Набиуллина готовят оливье с колбасой и обсуждают итоги 2020 года
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров и председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина приготовили салат по классическому советскому рецепту — с колбасой, а заодно обсудили экономические итоги уходящего года.
Телеканал RTVI04:00
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