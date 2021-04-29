Глава ЦБ высказалась о кредите на PlayStation 5
Запись открытого урока с Набиуллиной доступна на YouTube-канале Банка России. На вопрос школьников о том, лучше ли брать кредит или копить на определенные покупки, глава регулятора ответила, что считает более правильным второй сценарий.В источнике
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