Глава ЦБ заявила, что салат оливье подорожал выше уровня инфляции 2020 года
Уровень инфляции в 2020 году, по данным Центрального Банка, составит 4,9%. Набиуллина уточнила, что стоимость ингредиентов салата оливье увеличилась неоднородно. Так, она указала, что «достаточно значимо» подорожали картофель и морковь — более чем на 20%.В источнике
С чего всё началось
Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году
Рост цен на ингредиенты для самого популярного в России новогоднего салата был выше уровня инфляции. Стоимость ингредиентов для 2 кг советского оливье за год выросла с 326 до 348 рублей, то есть на 6,8%. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым.
Телеканал RTVIвчера в 04:45
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