Уровень инфляции в 2020 году, по данным Центрального Банка, составит 4,9%. Набиуллина уточнила, что стоимость ингредиентов салата оливье увеличилась неоднородно. Так, она указала, что «достаточно значимо» подорожали картофель и морковь — более чем на 20%.

С чего всё началось Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году Рост цен на ингредиенты для самого популярного в России новогоднего салата был выше уровня инфляции. Стоимость ингредиентов для 2 кг советского оливье за год выросла с 326 до 348 рублей, то есть на 6,8%. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым. Телеканал RTVI вчера в 04:45