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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Глава ЦБ заявила, что салат оливье подорожал выше уровня инфляции 2020 года

Уровень инфляции в 2020 году, по данным Центрального Банка, составит 4,9%. Набиуллина уточнила, что стоимость ингредиентов салата оливье увеличилась неоднородно. Так, она указала, что «достаточно значимо» подорожали картофель и морковь — более чем на 20%.В источнике
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Телеканал RTVI

Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году

Рост цен на ингредиенты для самого популярного в России новогоднего салата был выше уровня инфляции. Стоимость ингредиентов для 2 кг советского оливье за год выросла с 326 до 348 рублей, то есть на 6,8%. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым.
Телеканал RTVIвчера в 04:45
Подробнее о событии
РБК

Набиуллина приготовила оливье и оценила рост его стоимости

РБКвчера в 06:34
Фонтанка.Ру

Оливье по рецепту Набиуллиной подорожал за год на 6,8%. Объясняем, в чем ее ошибка: надо было класть больше колбасы

Фонтанка.Рувчера в 05:51
IrkutskMedia

Новогодний салат «Оливье» подорожал для жителей Иркутска на 9,3%

IrkutskMedia24 декабря в 03:51
ТАСС

Набиуллина рассказала, насколько подорожало оливье в 2020 году

ТАССвчера в 04:59
РИА Новости

Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году

РИА Новостивчера в 04:57
Телеканал RTVI

Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году

Телеканал RTVIвчера в 04:45
URA.Ru

Набиуллина пожаловалась, что в России подорожал салат оливье

URA.Ruвчера в 05:18

ОНК: Соболь в изоляторе чувствует себя нормально

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую задержали на 48 часов по делу о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК РФ), находится в трехместной камере в изоляторе на Петровке, сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
Коммерсантъ06:26