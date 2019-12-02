Экономика
ПолитсоветГлава ЦБ заявила о выгодности хранения денег в рублях
Глава ЦБ объяснила выгоду от хранения денег в рублях низкой инфляцией. Она также заметила, что люди все чаще стали прибегать к вложению денег в частные инвестиции.
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Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Футбол
Месси забил победный гол в матче «Барселоны» против «Атлетико»
Гости победили во встрече со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке матча забил капитан каталонцев Лионель Месси.
Политика
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Как отметили летчики, решение о посадке принималось обдуманно, никакого риска для пассажиров не было.
Происшествия
Хлопок газа: в доме на 8-й Советской улице загорелась квартира
Возгорание произошло около 11:44 в доме № 6/8 по 8-й Советской улице. В шестиэтажном жилом здании загорелась квартира на 5-м этаже.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Культура
Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»
Биатлон
Мартен Фуркад заступился за российских биатлонистов
Главная звезда французского биатлона Мартен Фуркад заявил журналистам, что не рассматривает возможное отстранение чистых от допинга спортсменов из России от международных соревнований в качестве справедливой меры наказания.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Происшествия
В Москве началась новая волна сообщений о минированиях
В июне по Москве прокатилась волна сообщений о минировании.
Политика
Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа.
Происшествия
Три спасателя погибли при крушении вертолета во Франции
Вертолет сил гражданской безопасности потерпел крушение на юго-востоке Франции.
Армия и оружие
Al Hadath (ОАЭ): Москва и сирийские курды договорились о размещении российских сил на севере Сирии (Al Hadath TV)
Демократические силы Сирии объявили, что руководство организации договорилось с Москвой по поводу размещения российских военных на севере Сирии, как передают корреспонденты телеканалов «Аль-Арабийа» и «Аль-Хадас».
Космос
Зафиксировано падение луны на Землю
До DN160822_03 было известно о двух других мини-лунах: 2006 RH120, вращавшемся вокруг Земли в 2006-2007 годах, и низкоскоростном болиде 2014 года, также сошедшем с околоземной орбиты.
Политика
Зеленский отказался считать власти Украины попрошайками
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговорах с американским лидером Дональдом Трампом не ставился вопрос расследования деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потратил миллион рублей на день рождения дочери
Миллион рублей потратил Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории.
Футбол
Десятки фанатов «Спартака» задержаны накануне матча с «Зенитом»
81 болельщик футбольного клуба «Спартак» (Москва) был задержан полицией в Санкт-Петербурге накануне матча чемпионата России по футболу с местным «Зенитом», 1 декабря сообщает ТАСС.
Авто
Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря
Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
Общество
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»
Армия и оружие
NYT обвинила российскую авиацию в обстреле сирийского лагеря беженцев
Российский истребитель 16 августа атаковал в периферии города Хасс на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц, утверждает The New York Times со ссылкой на записи очевидцев и перехваченные записи переговоров ВВС.
Политика
В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков
Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Армия и оружие
Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т
Дальность полета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками).
Происшествия
Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей
Технологии
Операторы померились скоростями в метро
Операторы померились скоростями в метро В московском метро сменился лидер по скорости интернета: показатели «МегаФона» и МТС оказались выше, чем у провайдера Wi-Fi «МаксимаТелеком», занимавшего первое место в последние годы, выяснила TelecomDaily.
Здоровье
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».
Политика
Бывший депутат Госдумы от «Единой России» стал гражданином Германии
Бывший депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Роберт Шлегель уехал в Германию и стал немецким гражданином.
Политика
В Молдавии готовятся к прекращению транзита газа из РФ через Украину
Высший совет безопасности Молдавии обсудит подготовку к возможному прекращению поставок газа из России по территории Украины.