Экономика

ПолитсоветПолитсоветГлава ЦБ заявила о выгодности хранения денег в рублях

Глава ЦБ объяснила выгоду от хранения денег в рублях низкой инфляцией. Она также заметила, что люди все чаще стали прибегать к вложению денег в частные инвестиции.
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Набиуллина заявила, что россиянам должно быть выгодно хранить сбережения в рублях

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Председатель Банка России заявила о выгодности рублевых вложений для россиян

Экономика сегодня03:15

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News.ru02:58

Набиуллина считает, что россиянам должно быть выгодно хранить сбережения в рублях

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Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

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Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
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В июне по Москве прокатилась волна сообщений о минировании.
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа.
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Происшествия

Три спасателя погибли при крушении вертолета во Франции

Вертолет сил гражданской безопасности потерпел крушение на юго-востоке Франции.
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Демократические силы Сирии объявили, что руководство организации договорилось с Москвой по поводу размещения российских военных на севере Сирии, как передают корреспонденты телеканалов «Аль-Арабийа» и «Аль-Хадас».
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Космос

Зафиксировано падение луны на Землю

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Зеленский отказался считать власти Украины попрошайками

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговорах с американским лидером Дональдом Трампом не ставился вопрос расследования деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
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Миллион рублей потратил Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории.
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81 болельщик футбольного клуба «Спартак» (Москва) был задержан полицией в Санкт-Петербурге накануне матча чемпионата России по футболу с местным «Зенитом», 1 декабря сообщает ТАСС.
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Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
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Общество

Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов

Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.
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Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»

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Армия и оружие

NYT обвинила российскую авиацию в обстреле сирийского лагеря беженцев

Российский истребитель 16 августа атаковал в периферии города Хасс на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц, утверждает The New York Times со ссылкой на записи очевидцев и перехваченные записи переговоров ВВС.
Новая газета вчера в 23:58
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Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
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Дальность полета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками).
РИА Новости 02:04
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Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».
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Бывший депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Роберт Шлегель уехал в Германию и стал немецким гражданином.
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Высший совет безопасности Молдавии обсудит подготовку к возможному прекращению поставок газа из России по территории Украины.
REGNUM 03:18
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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