Глава ЦБ объяснила выгоду от хранения денег в рублях низкой инфляцией. Она также заметила, что люди все чаще стали прибегать к вложению денег в частные инвестиции.

Глава ЦБ заявила о выгодности хранения денег в рублях

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