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Экономика

Глава ЦБ заявила о восстановлении экономики России

«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти»,— сообщила она. Комментируя решение вновь повысить ключевую ставку, глава ЦБ заявила, что решение регулятора не мешает росту экономики.В источнике

С чего всё началось

Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня

Российская экономика уже восстановилась до докризисного уровня, а некоторых отраслях превысила его. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
ТАССвчера в 04:08

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В Центробанке заявили о возвращении экономики России к докризисному уровню

RT на русскомвчера в 12:28

Набиуллина заявила о восстановлении российской экономики до докризисного уровня

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Набиуллина: российская экономика восстановилась до докризисного уровня

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Столица С13 июня в 08:48

Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня

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Глава ЦБ заявила о восстановлении экономики до докризисного уровня

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