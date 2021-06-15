Глава ЦБ заявила о восстановлении экономики России
«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти»,— сообщила она. Комментируя решение вновь повысить ключевую ставку, глава ЦБ заявила, что решение регулятора не мешает росту экономики.В источнике
С чего всё началось
Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня
Российская экономика уже восстановилась до докризисного уровня, а некоторых отраслях превысила его. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
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