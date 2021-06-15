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Экономика

Глава ЦБ заявила о восстановлении экономики России

Российская экономика сумела восстановиться до докризисных показателей, а по некоторым отраслям и превысить их, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ
В то же время глава ЦБ добавила, что финансовая система России функционирует нормально, является устойчивой и способна обслуживать потребности растущей экономики.
РИА Новости
В минувшую пятницу ЦБ поднял ключевую ставку уже в третий раз в этом году и сразу до 5,5% годовых.
Независимая газета
Комментируя повышение ключевой ставки, глава регулятора отметила, что последние решения ЦБ не мешают росту экономики.
ТАСС

С чего всё началось

Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня

Российская экономика уже восстановилась до докризисного уровня, а некоторых отраслях превысила его. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
ТАСС04:08

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