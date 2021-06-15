ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР

Украинские силовики в течение последних суток шесть раз нарушили режим прекращения огня и выпустили по территории Донецкой Народной Республики около 70 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР 15 июня "За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило 6 раз", — говорится в сообщении.