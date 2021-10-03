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Глава CDC Китая Гао Фу уверен в появлении нового вируса и призвал мир к взаимодействию

Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны и который может возникнуть в любом месте и в любое время.
РИА Новости
Глава CDC также подчеркнул, что человечество сегодня борется не только с пандемией коронавируса, но и с «инфодемией, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются».
РБК
Эксперт предложил действовать по принципу "четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), обмен информацией (communication) и координация (coordination).
Комсомольская правда
По мнению Гао Фу, именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил в свое время ученым в мире приступить к разработке вакцин от коронавируса в настольно сжатые сроки.
Московский Комсомолец

С чего всё началось

Глава CDC Китая Гао Фу уверен в появлении нового вируса и призвал мир к взаимодействию
Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологий в обществе выразил уверенность, что человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем, и предложил принцип взаимодействия в целях подготовки мер по противодействию.
РИА Новостивчера в 13:06

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Глава CDC Гао Фу: мир столкнется в будущем с «вирусом Х» в любом месте и в любое время
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