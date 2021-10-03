Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологий в обществе выразил уверенность, что человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем, и предложил принцип взаимодействия в целях подготовки мер по противодействию.
Космическим аппаратам на низкой околоземной орбите требуются иные сервисные услуги, чем аппаратам на геостационарной орбите, заявили разработчики технологий спутникового обслуживания, участвующие в Форуме по глобальному спутниковому обслуживанию.
"Никаких выступлений": петербургский ЗакС открывает сезон скандалом В Санкт-Петербурге состоялось внеочередное заседание городского парламента под председательством нового спикера — бывшего вице-губернатора города Александра Бельского.