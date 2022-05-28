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Глава Чечни Кадыров: Польша исчезнет, если не «перестанет тявкать» на Россию

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Польша может исчезнуть, если не прекратит "тявкать" на Россию.
Газета.Ru
«Страна, которая появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, смеет угрожать и упрекать. Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Daily Storm
По словам Кадырова, несмотря на все, что сообщали «украинские и западные СМИ о якобы провальных попытках российских войск взять Донбасс, на деле обстановка прямо противоположная».
ИА Красная Весна
Кадыров также добавил, что российская военная операция — «благородная миссия, которая положит конец нечисти».
Свободная Пресса

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Глава Чечни Кадыров: Польша может исчезнуть так же быстро, как появилась
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