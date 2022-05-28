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Глава Чечни Кадыров: Польша исчезнет, если не «перестанет тявкать» на Россию

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Польша может исчезнуть, если не прекратит "тявкать" на Россию.
Газета.Ru
По словам Кадырова, несмотря на все, что сообщали «украинские и западные СМИ о якобы провальных попытках российских войск взять Донбасс, на деле обстановка прямо противоположная».
ИА Красная Весна
"Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать", - добавил Кадыров.
Московский Комсомолец
Кадыров также добавил, что российская военная операция — «благородная миссия, которая положит конец нечисти».
Свободная Пресса

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Глава Чечни Кадыров: Польша может исчезнуть так же быстро, как появилась
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