По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Накануне французское издание Mediapart опубликовало статью, в которой сообщило со ссылкой на доклад Управления по борьбе с мошенничеством ЕС, что Ле Пен и трех других членов «Национального объединения» подозревают в растрате денег из бюджета Европарламента.
Руководитель парламентской оппозиционной фракции "Честь имею", бывший глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян в воскресенье объявил бессрочную акцию протеста из-за заявлений премьер-министра республики Никола Пашиняна о будущем Нагорного Карабаха.
Сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич.