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Глава Чечни Кадыров анонсировал начало «конкретной» спецоперации России на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о «конкретной» спецоперации на Украине.
Lenta.ru
Как ранее передавала Общественная служба новостей, чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что сейчас на Украине не с кем вести переговоры по причине отсутствия «вертикали власти».
Общественная служба новостей
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
РИА Новости
Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
Взгляд.ру

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