Lenta.ruГлава Чечни Кадыров дал украинским военным на заводе «Азовсталь» сутки, чтобы сдатьсяГлава Чечни Рамзан Кадыров заявил на видео в своем Telegram-канале, что дал засевшим на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевикам один день, чтобы сложить оружие и сдаться.РИА Новости«Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», — подчеркнул Кадыров.BFM.ru28 марта силы ДНР пресекли эвакуацию из Мариуполя командира «Азова» Дениса Прокопенко и командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка.Lenta.ruРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАН2х2.suDeita.ruГазета.RuПодробнее о событииКадыров дал сутки украинским военным на заводе «Азовсталь», чтобы сдатьсяКомсомольская правда20:37Кадыров дал засевшим на «Азовстали» боевикам день, чтобы сдатьсяГазета.Ru18:41Кадыров призвал националистов в Мариуполе сдаваться. «У вас есть один день»URA.Ruвчера в 16:47Кадыров обратился к националистам в Мариуполе и дал им один день, чтобы сложить оружиеNews.ru17:59Глава Чечни Кадыров дал засевшим на «Азовстали» боевикам день, чтобы сдатьсяРИА Новости17:50Кадыров дал сутки боевикам, засевшим в «Азовстали», чтобы сдатьсяЕвразия Dailyвчера в 16:55Глава Чечни Кадыров дал украинским военным на заводе «Азовсталь» сутки, чтобы сдатьсяLenta.ru18:33Показать ещёОценить462Поделиться