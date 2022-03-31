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Глава Чечни Кадыров дал украинским военным на заводе «Азовсталь» сутки, чтобы сдаться

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на видео в своем Telegram-канале, что дал засевшим на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевикам один день, чтобы сложить оружие и сдаться.
РИА Новости
«Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», — подчеркнул Кадыров.
BFM.ru
28 марта силы ДНР пресекли эвакуацию из Мариуполя командира «Азова» Дениса Прокопенко и командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка.
Lenta.ru
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Кадыров дал сутки украинским военным на заводе «Азовсталь», чтобы сдаться
Комсомольская правда20:37
Кадыров дал засевшим на «Азовстали» боевикам день, чтобы сдаться
Газета.Ru18:41
Кадыров призвал националистов в Мариуполе сдаваться. «У вас есть один день»
URA.Ruвчера в 16:47
Кадыров обратился к националистам в Мариуполе и дал им один день, чтобы сложить оружие
News.ru17:59
Глава Чечни Кадыров дал засевшим на «Азовстали» боевикам день, чтобы сдаться
РИА Новости17:50
Кадыров дал сутки боевикам, засевшим в «Азовстали», чтобы сдаться
Евразия Dailyвчера в 16:55
Глава Чечни Кадыров дал украинским военным на заводе «Азовсталь» сутки, чтобы сдаться
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