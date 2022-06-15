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Глава Чечни Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем президента России Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем российского президента Владимира Путина.
Lenta.ru
Глава Чечни рассказал о недавнем телефонном разговоре с российским президентом, во время которого голос Путина был «очень бодрым» и «командным».
Lenta.ru
Всем, кто распускает слухи о плохом здоровье президента, Кадыров пообещал «закрыть свои рты», иначе потом будет «неловко и неудобно отмазываться».
Аргументы недели
Также распространялась информация о том, что Путин впал в кому.
Lenta.ru

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