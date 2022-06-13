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Глава Чечни Кадыров опубликовал призыв украинского военного никогда не воевать с чеченцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал
 видео, на котором пленный раненый украинский боевик советует "никогда не воевать с чеченцами".
РИА Новости
"Антон Анатольевич не только искренне жалеет, что дерзнул воевать против чеченцев, но и что вообще приехал в Ташковку", - отметил Кадыров.
Московский Комсомолец
Как, например, Антон Максимец из Винницкой области, который попал в плен к нашим бойцам в районе Ташковки.
РИА Новости
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине.
RuNews24.ru

Подробнее о событии

Кадыров опубликовал видео с призывом украинского военного не воевать с чеченцами
Life.ru19:14
Рамзан Кадыров: никогда не воюйте с чеченцами!« — это простая истина, которую еще не до конца уяснили бандеровцы и националисты»
Глас Народавчера в 13:18
Глава Чечни Кадыров опубликовал призыв бойца ВСУ «никогда не воевать с чеченцами»
Комсомольская правда17:30
Кадыров опубликовал призыв украинского боевика «не воевать с чеченцами»
Московский Комсомолецвчера в 16:16
Глава Чечни Кадыров опубликовал призыв украинского военного никогда не воевать с чеченцами
Lenta.ruвчера в 16:09
«Я же вас неоднократно предупреждал, дорогие вы наши бандеровцы» — Кадыров обратился к украинским военным
Петербургский Вестниквчера в 13:24
Кадыров опубликовал призыв боевика не воевать с чеченцами
Pravda.Ru17:47

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