Около 30 раз российские частные самолеты и вертолеты пролетели через воздушное пространство ЕС после введения санкций в отношении России, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию полетов.
Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), это предложение уже одобрено совмином этой страны, заявил во вторник специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
Американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action обвинил власти США в безумии после высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова и назвал недопустимой цензуру в отношении российских представителей.
«Правительство Чехии, на удивление, рьяно берет на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря», — отметил аналитик.
"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в документе.