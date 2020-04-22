Общество
Московский КомсомолецГлава Чечни Кадыров побрился налысо в пример другим
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров побрил голову налысо и выложил видео результата в социальных сетях. «Передаю эстафету друзьям и братьям», - подписал он это видео.
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Общество
Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля
Информированный федеральный чиновник не исключает, что голосование может быть назначено и на конец июня — например, в 75-ю годовщину Парада Победы, 24-го (эта дата также выпадает на среду).
Коммерсантъ вчера в 19:10
Происшествия
Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
Шоу-бизнес
Поклонники Рыбина и Сенчуковой начали собирать деньги для супругов
«Осталась тысяча», – написала жена Виктора Рыбина Наталья Сенчукова на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru 20 апреля в 12:36
Происшествия
Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере Costa Atlantica
На борту итальянского круизного лайнера Costa Atlantica, который находится в порту Нагасаки, есть один гражданин России, заразившийся коронавирусом.
Интерфакс 03:08
Общество
Греф спрогнозировал даты пика коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России наступит в период с 5 по 10 мая. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Национальная служба новостей вчера в 08:38
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
Культура
Звезды «Друзей» предложили фанатам посетить съемки спецвыпуска сериала
Изначально съемки спецвыпуска "Друзей" планировались в марте, но их отложили из-за пандемии коронавируса.
КиноПоиск вчера в 17:09
Здоровье
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 00:36
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Общество
В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК 04:39
Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
Общество
Коронавирусом заболели еще 22 человека в Саратовской области
По данным оперативного штаба на 10:00, среды, 22 апреля, в Саратовской области лабораторно подтверждены ещё 22 случая заражения COVID-19.
Kursk.com 03:25
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 05:01
Происшествия
На Кубани выявлено 20 новых заболевших коронавирусом
COVID-19 подтвержден у 11 женщин и 9 мужчин. Возраст новых заболевших — от 20 до 84 лет.
Kursk.com 04:39
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35
Политика
Трамп прокомментировал сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
На брифинге Трамп пожелал здоровья северокорейскому лидеру, если он в таком состоянии, о котором говорят в новостях.
RuNews24.ru 01:02
Футбол
Президент «Ахмата» принял эстафету Кадырова и побрился налысо
Президент футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов принял эстафету от главы Чечни Рамзана Кадырова и побрился налысо.
РИА Новости 04:26
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Общество
Радий Хабиров рассказал, от чего у него опускаются руки
Радий Хабиров попросил прощения у своего тренера и дал обещание все-таки построить Дворец борьбы и на открытии выступить самому.
Горобзор.ру 02:40
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
РИА Новости вчера в 09:15
Общество
Штат Миссури подал иск против Китая в связи с ущербом от коронавируса
Американский штат Миссури подал иск против Китая в связи распространением коронавируса и требует возместить ущерб, сообщает The Hill во вторник, 21 апреля.
Известия вчера в 20:10
Политика
ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции
Половина россиян (50%), которые планируют участвовать в голосовании, намерены проголосовать за поправки, 26% — против.
РБК 05:07
Общество
Назван способ остановить распространение коронавируса в России
По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.
Lenta.ru вчера в 23:04
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23