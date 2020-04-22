Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров побрил голову налысо и выложил видео результата в социальных сетях. «Передаю эстафету друзьям и братьям», - подписал он это видео.

Происшествия Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района. 1,1K

Общество Греф спрогнозировал даты пика коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России наступит в период с 5 по 10 мая. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. 2,2K

Происшествия После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе. 27

Культура Звезды «Друзей» предложили фанатам посетить съемки спецвыпуска сериала Изначально съемки спецвыпуска "Друзей" планировались в марте, но их отложили из-за пандемии коронавируса.

Здоровье В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19. 28

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 586

Происшествия Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома. 3,5K

Общество Коронавирусом заболели еще 22 человека в Саратовской области По данным оперативного штаба на 10:00, среды, 22 апреля, в Саратовской области лабораторно подтверждены ещё 22 случая заражения COVID-19. 64

Общество Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.

Происшествия На Кубани выявлено 20 новых заболевших коронавирусом COVID-19 подтвержден у 11 женщин и 9 мужчин. Возраст новых заболевших — от 20 до 84 лет. 495

Общество Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек. 2,3K

Футбол Президент «Ахмата» принял эстафету Кадырова и побрился налысо Президент футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов принял эстафету от главы Чечни Рамзана Кадырова и побрился налысо.

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 3K

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,4K

Общество Назван способ остановить распространение коронавируса в России По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. 1,1K

Технологии Fortnite неожиданно появилась в Google Play Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа. 8