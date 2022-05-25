Lenta.ruГлава Чечни Кадыров потребовал от польского руководства извинений за инцидент с послом РФГлава Чечни Рамзан Кадыров обратился к польскому руководству и потребовал извинений за инцидент с российским послом, который произошел 9 мая.Lenta.ruИнцидент, который упоминает Кадыров, произошел на кладбище советских воинов в Варшаве во время памятных мероприятий 9 мая.Lenta.ruНеизвестные облили посла России в Польше Сергея Андреева красным сиропом и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы.Lenta.ruАгрессивно настроенные поляки и украинцы преградили путь дипломату, выкрикивая оскорбления.РИА НовостиЧитать далееСвернутьChelindustry.ruChelindustry.ruВечерняя МоскваPlanet TodayПодробнее о событииКадыров потребовал от Польши извинений за нападение на российского послаОбщественная служба новостей12:56Кадыров призвал Польшу извиниться за нападение на российского посла и пригрозил судьбой УкраиныNews.ru13:05Кадыров потребовал от Польши извинений за ситуацию с послом РФPlanet Today12:56Кадыров потребовал извинений у Польши за ситуацию с послом России: мы это так не оставимРИА Новости13:17Кадыров с веранды призвал Польшу извиниться за российского посла: «нехорошие игры»Московский Комсомолец12:55Кадыров посоветовал руководству Польши извиниться перед послом РоссииВзгляд.ру12:54Глава Чечни Кадыров потребовал от польского руководства извинений за инцидент с послом РФLenta.ru12:41Показать ещёОценить499Поделиться