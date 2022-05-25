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Глава Чечни Кадыров потребовал от польского руководства извинений за инцидент с послом РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к польскому руководству и потребовал извинений за инцидент с российским послом, который произошел 9 мая.
Lenta.ru
Инцидент, который упоминает Кадыров, произошел на кладбище советских воинов в Варшаве во время памятных мероприятий 9 мая.
Lenta.ru
Неизвестные облили посла России в Польше Сергея Андреева красным сиропом и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы.
Lenta.ru
Агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили путь дипломату, выкрикивая оскорбления.
РИА Новости

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