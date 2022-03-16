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Глава Чечни Кадыров рассказал о телефонном разговоре с президентом Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, глава государства попросил "беречь ребят", которые принимают участие в военной операции на Украине.
Газета.Ru
В среду Владимир Путин провел совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов, на котором объявил о подписании указа «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации».
Коммерсантъ
24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине.
ТАСС
«Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят. Я от имени всех бойцов выражаю Владимиру Владимировичу искренние слова благодарности за столь высокую оценку. Мы счастливы служить народу и Отечеству!» — написал Кадыров в своем аккаунте.
ФАН

Подробнее о событии

Кадыров сообщил о телефонном разговоре с Путиным
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