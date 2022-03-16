«Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят. Я от имени всех бойцов выражаю Владимиру Владимировичу искренние слова благодарности за столь высокую оценку. Мы счастливы служить народу и Отечеству!» — написал Кадыров в своем аккаунте.