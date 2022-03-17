«Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В. В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев», — заявил Кадыров.
Российские следователи завели уголовное дело на блогера Веронику Белоцерковскую за публичное распространение ложной информации о действиях российской армии во время спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире", — сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.