«Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В. В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев», — заявил Кадыров.