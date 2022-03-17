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Глава Чечни Кадыров: российские силы прорвали в Мариуполе кольцо, в которое попал спецназ

«Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В. В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев», — заявил Кадыров.
ИА Красная Весна
"Медленно, но верно проходит очистка города Мариуполя от националистического произвола. Практически вся территория города уже под контролем Российских вооруженных сил", — заявил Кадыров.
РИА Новости
В ходе спецоперации сперва удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего противник стремительно отступил под огневым натиском.
Lenta.ru
«Каждого представят к государственной награде», — заключил Кадыров.
RT на русском

Подробнее о событии

Глава Чечни Кадыров: российские силы прорвали в Мариуполе кольцо, в которое попал спецназ
РИА Новости23:32
Кадыров сообщил о прорыве на Украине кольца, в которое попал спецназ
РБК21:38
Кадыров сообщил о выходе российского спецназа из окружения в Мариуполе
Московский Комсомолец20:03
Кадыров: Российские силы спасли спецназовцев в районе Мариуполя
Общественная служба новостей19:30
Кадыров рассказал о вызволении спецназовцев из окружения националистов под Мариуполем
Lenta.ru19:28
Кадыров: российские силы освободили военных из «бандитского кольца» в районе Мариуполя
RT на русском19:09
Кадыров: российские военные спасли в Мариуполе попавший в окружение спецназ
Телеканал 360°19:45

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