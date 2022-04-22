Как минимум две группы общей численностью около 20 специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service — SAS) заброшены во Львовскую область — в расположение авиабригады армейской авиации вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на информацию, полученную от источника в ВСУ.
Блокчейн-стартап Aptos Labs заключил партнерское соглашение с Google Cloud, который станет одним из первых облачных партнеров Aptos, поскольку Google решил поддерживать блокчейны Layer 1. Сообщается, что с использованием Google Cloud любой может запустить узел в сети Aptos менее чем за 15 минут.