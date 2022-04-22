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Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке нового отряда добровольцев на Украину

Кадыров отметил, что каждый из добровольцев прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе.
РИА Новости
«Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью», — написал Кадыров.
РБК
«В славный путь ребят проводили дорогие БРАТЬЯ – Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов и министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов», – отметил Кадыров.
Профиль
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Газета.Ru

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Новый отряд добровольцев из Чечни отправился на Украину для участия в спецоперации
Известия19:05
Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке еще одного отряда добровольцев на Украину
Lenta.ru18:05
Кадыров сообщил об отправке из Чечни на Украину нового отряда добровольцев
Московский Комсомолец18:30
Кадыров: новый отряд добровольце отправился на Украину из Чечни
Газета.Ru17:48
Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке нового отряда добровольцев на Украину
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Глава Чечни Кадыров: на Украину отправился очередной отряд добровольцев
Телеканал 360°17:56
Кадыров сообщил об отправке нового отряда добровольцев
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