Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского президента Владимира Путина освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Посольство РФ в США назвало "русофобскими инсинуациями" и частью "кампании по демонизации российских войск" тиражируемый СМИ доклад некоего американского экспертного центра, обвинившего Россию в геноциде на Украине.
Один из членов украинского антифашистского движения "Патриоты за жизнь" чудом сумел спастись от сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые похитили и позже казнили без суда и следствия его товарищей.
Украинские боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить в ней Вооруженные силы России, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Студентов факультета журналистики Новосибирского государственного университета вынудили исключить из тем дипломных работ упоминания об Украине, иностранных агентах и знаменитостях, которые высказались против проведения специальной военной операции России на территории Украины, передает портал NGS.ru.