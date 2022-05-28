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Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке в Донбасс из Грозного новой группы добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об отправке в Донбасс новой группы добровольцев из Грозного.
Lenta.ru
Очередная группа бойцов выдвинулась из Грозного в Донбасс для участия в российской военной операции на Украине.
РБК
Кадыров заявил, что бойцы из Чечни участвуют в спецоперации на Украине ради мира на земле, ради светлого будущего новых поколений.
ГЛАС.RU
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
РИА Новости

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