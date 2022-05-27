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Глава Чечни Кадыров сообщил о полном контроле линии соприкосновения в Северодонецке

Группа российских добровольцев из Чечни взяла под контроль всю линию соприкосновения с украинскими формированиями в Северодонецке Луганской народной республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Smotrim.ru
«Огневые точки противника были оборудованы практически в каждом окне, но благодаря слаженным совместным действиям, а также высокому профессионализму российских командиров враг был успешно выбит из отеля», — рассказал Кадыров своим подписчикам.
Общественная служба новостей
Под контроль чеченских бойцов перешло здание гостиницы, в которой украинские силовики оборудовали огневые точки для продолжительной обороны.
Газета.Ru
"Теперь остается закончить начатое дело и очистить Северодонецк от украинских бандформирований", – подчеркнул глава Чечни.
Smotrim.ru

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Кадыров сообщил о взятии под контроль всей линии соприкосновения в Северодонецке
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