Воздушно-космические силы России впервые применили на Украине новые высокоточные ракеты под индексом "305" - они применяются для уничтожения особо важных военных объектов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Минобороны России.
Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, дающую пользователям доступ к дополнительным функциям, ее стоимость будет составлять 449 рублей в месяц, при этом сам мессенджер останется бесплатным, говорится в официальном блоге Telegram.
В Кишиневе после митинга оппозиционной партии «Шор» 19 июня не смогли провести концерт российских исполнителей Филиппа Киркорова, DAVA и Ивана Дмитриенко из-за препятствий со стороны полиции, сообщает издание NewsMaker со ссылкой на организаторов.