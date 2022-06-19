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Глава Чечни Кадыров сообщил о сдаче в плен группы ВСУ в поселке Врубовка в ЛНР

Очередная группы украинских военных сдалась в плен в поселке Врубовка в Луганской народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале
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РИА Новости
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости
«Большинство украинских военных добровольно сложили оружие, а те, которые пытаются оказать сопротивление, уничтожаются на месте», - написал Кадыров.
Комсомольская правда
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава Чечни Кадыров сообщил о сдаче в плен группы военных ВСУ в поселке Врубовка
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Глава Чечни Кадыров рассказал о сдаче очередной группы украинских военнослужащих в ЛНР
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