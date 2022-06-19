РИА НовостиГлава Чечни Кадыров сообщил о сдаче в плен группы ВСУ в поселке Врубовка в ЛНРОчередная группы украинских военных сдалась в плен в поселке Врубовка в Луганской народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.РИА НовостиРоссия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.РИА Новости«Большинство украинских военных добровольно сложили оружие, а те, которые пытаются оказать сопротивление, уничтожаются на месте», - написал Кадыров.Комсомольская правдаПо заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВИзвестияТелеканал 360°Вечерняя МоскваИА Красная ВеснаПятый каналLife.ruГазета.RuЦарьградRT на русскомКомсомольская правдаREGNUMПодробнее о событииГлава Чечни Кадыров сообщил о сдаче в плен группы военных ВСУ в поселке ВрубовкаГазета.Ruвчера в 15:21Глава Чечни Кадыров рассказал о сдаче очередной группы украинских военнослужащих в ЛНРLenta.ruвчера в 14:16Кадыров сообщил о группе сдавшихся украинских военных в освобождённой Врубовке в ЛНРRT на русскомвчера в 15:05Глава Чечни Кадыров сообщил о сдаче в плен группы ВСУ в поселке Врубовка в ЛНРРИА Новостивчера в 14:51Кадыров сообщил об очередной группе военных Украины, сложивших оружиеАргументы и Фактывчера в 14:35Кадыров сообщил о сдаче в плен новой группы украинских военнослужащих в поселке ВрубовкаТелеканал 360°вчера в 15:20Кадыров сообщил об очередной группе сдавшихся украинских военных в ЛНРТАССвчера в 13:59Показать ещёОценить943Поделиться