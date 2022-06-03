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Глава Чечни Кадыров заявил, что Шойгу определил меры для ускорения спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале
, что министр обороны РФ Сергей Шойгу определил новые задачи, подразумевающие улучшение тактики, спецоперация на Украине пойдет в ускоренном темпе.
Газета.Ru
«Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — указал Кадыров.
Известия
Также Шойгу выразил благодарность чеченским бойцам "за весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований".
DP.RU
Министр обороны РФ заявлял, что российские войска намеренно замедляют наступление на Украине, чтобы у мирных жителей была возможность эвакуироваться.
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