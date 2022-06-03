Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ FM», рассказал, что спустя 100 дней после начала военной операции на Украине России удалось достичь «определенных результатов».
Победа Украины в нынешнем конфликте не может рассматриваться как реалистичный результат, поскольку сейчас должно быть очевидно, что это невозможно, пишет профессор международных отношений в американском колледже Макалестер в Сент-Поле Эндрю Лэтэм в статье для издания The Hill.
Ректоры вузов РФ единогласно выступили за развитие национальной системы образования на опыте советского периода, больший акцент будет сделан на специалитет, сообщил журналистам президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", который везет на Международную космическую станцию 3D-принтер и наноспутники, стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости.