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Глава Чечни Кадыров заявил, что Зеленскому необходимо покончить с нацизмом на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к лидерам европейских государств с призывом усадить президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров с Российской Федерацией.
Газета.Ru
"Чтобы спасти Украину, Зеленскому нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, покончить с нацизмом в своей стране... и подписать все предложения, которые выдвигает Россия", - предупредил Кадыров.
РИА Новости
Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Северодонецк освобождён от украинских фашистов.
REGNUM
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Газета.Ru

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Глава Чечни Кадыров заявил, что Зеленскому необходимо покончить с нацизмом на Украине
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Кадыров призвал лидеров Евросоюза усадить Зеленского за стол переговоров
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Кадыров: Зеленскому нужно покончить с нацизмом в своей стране
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