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Глава Чечни Кадыров заявил, что освобождение Золотого и Горского войдет в военные учебники

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что операция по освобождению Горского и Золотого в Луганской Народной Республике войдёт в военные учебники в качестве самой эффективной в плане военной экономики.
RT на русском
«Большое количество «Джавелинов», минометных установок и совершенно разных видов боеприпасов оставили нашим бойцам убегающие националисты и бандеровцы»,написал в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров.
Военное дело
«Практически каждый окоп завален гранатами, патронами и другими запасами, которые можно смело использовать для дальнейшего продвижения наших войск», — заявил Кадыров.
Lenta.ru
"В ближайшее время мы очистим от противника всю территорию Донбасса. Мы намерены идти до победного конца и ни разу не свернем с намеченной цели", — написал глава Чечни.
Pravda.Ru

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Кадыров: операция по освобождению Горского и Золотого войдёт в военные учебники
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