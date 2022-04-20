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Глава Чечни Кадыров заявил, что российские военные возьмут «Азовсталь» 21 апреля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале
, что металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе полностью перейдет под контроль российских войск в четверг, 21 апреля.
Газета.Ru
По словам Кадырова, стратегия и воины готовы, требуется только время.
ТАСС
Российские военные ранее сообщали о боях в центре Мариуполя.
Интерфакс
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 19 апреля сообщил, что военные ДНР при поддержке российской авиации и артиллерии начали штурм «Азовстали».
РБК

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