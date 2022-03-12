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Глава Чечни Кадыров заявил о бегстве бойцов ВСУ и нацбатальонов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о продвижении чеченских спецподразделений вглубь Украины в рамках спецоперации.
Lenta.ru
«В условиях ведения боя чеченские бойцы демонстрируют отточенное мастерство, слаженную работу и высокий боевой дух, чего не скажешь о бандеровской шайке», — заявил Кадыров.
Евразия Daily
Кадыров уверен, что вскоре российская армия «избавит Украину от расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом».
Ямал-Медиа
Позже министр обороны Сергей Шойгу назвал целями спецоперации «защиту Российской Федерации от военной угрозы, создаваемой странами Запада».
РБК

Подробнее о событии

Кадыров: солдаты ВСУ бросают позиции только при виде чеченских бойцов
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Глава Чечни Кадыров заявил о бегстве бойцов ВСУ и нацбатальонов
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