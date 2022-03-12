Lenta.ruГлава Чечни Кадыров заявил о бегстве бойцов ВСУ и нацбатальоновГлава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о продвижении чеченских спецподразделений вглубь Украины в рамках спецоперации.Lenta.ru«В условиях ведения боя чеченские бойцы демонстрируют отточенное мастерство, слаженную работу и высокий боевой дух, чего не скажешь о бандеровской шайке», — заявил Кадыров.Евразия DailyКадыров уверен, что вскоре российская армия «избавит Украину от расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом».Ямал-МедиаПозже министр обороны Сергей Шойгу назвал целями спецоперации «защиту Российской Федерации от военной угрозы, создаваемой странами Запада».РБКЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаЯмал-МедиаRuBaltic.RuИзвестияФАНiReactorLive24Национальная служба новостейТелеканал 360°Народные новостиПолитика СегодняЭкономика сегодняLife.ruИАНЕДПодробнее о событииКадыров: солдаты ВСУ бросают позиции только при виде чеченских бойцовИАНЕД04:32Глава Чечни Кадыров рассказал о бегстве украинских военных и нацбатальоновРИА Новости05:00Глава Чечни Кадыров заявил о бегстве бойцов ВСУ и нацбатальоновLenta.ru04:46Глава Чечни Кадыров: украинские националисты при виде наших бойцов спешно покидают свои позицииТелеканал 360°04:46Кадыров о бегстве украинских военных и нацбатальонов: "Избавим от нечисти!"NVL06:19Кадыров: украинские военные при виде наших бойцов спешно покидают свои позицииСвободная Пресса04:30Кадыров заявил, что ВСУ сразу бросают огневые позиции при виде чеченских бойцовНародные новости03:47Показать ещёОценить3,9KПоделиться