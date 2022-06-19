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Глава Чечни Кадыров заявил о больших потерях среди воюющих на Украине иностранных боевиков

Иностранные наемники на Украине несут большие потери, заявил
 в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости
Как сообщало Минобороны, в начале российской военной спецоперации на Украину приехали около семи тысяч иностранных наемников, в основном из Польши, Канады и США.
РИА Новости
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса.
Известия
С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уничтожены 1956, уехали 1779.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Кадыров сообщил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине
ТАСС03:49
Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине
РЕН ТВ03:06
Глава Чечни Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине
Lenta.ru01:36
Глава Чечни Кадыров заявил о больших потерях среди воюющих на Украине иностранных боевиков
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Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине
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Кадыров: среди воюющих за Киев иностранных наёмников большие потери
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