РИА НовостиГлава Чечни Кадыров заявил о больших потерях среди воюющих на Украине иностранных боевиковИностранные наемники на Украине несут большие потери, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.РИА НовостиКак сообщало Минобороны, в начале российской военной спецоперации на Украину приехали около семи тысяч иностранных наемников, в основном из Польши, Канады и США.РИА Новости24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса.ИзвестияС началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уничтожены 1956, уехали 1779.Взгляд.руЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаРЕН ТВПрофильЦарьградВечерняя МоскваГлавный региональныйНовостной фронтГЛАС.RUБлокнот.руPeterburg NewsТелеканал 360°Подробнее о событииКадыров сообщил о больших потерях среди иностранных наемников на УкраинеТАСС03:49Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на УкраинеРЕН ТВ03:06Глава Чечни Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наемников на УкраинеLenta.ru01:36Глава Чечни Кадыров заявил о больших потерях среди воюющих на Украине иностранных боевиковРИА Новости01:58Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наемников на УкраинеГазета.Ru01:54Кадыров: среди воюющих за Киев иностранных наёмников большие потериREGNUM01:47Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наёмников на УкраинеRT на русском02:35Показать ещёОценить1,2KПоделиться