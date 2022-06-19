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Глава Чечни Кадыров заявил о больших потерях среди воюющих на Украине иностранных боевиков

Иностранные наемники на Украине несут большие потери, заявил
 в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости
Как сообщало Минобороны, в начале российской военной спецоперации на Украину приехали около семи тысяч иностранных наемников, в основном из Польши, Канады и США.
РИА Новости
Кадыров привел в пример американского наемника Джеймса Васкеса, который написал о больших потерях в описании к выложенному в соцсетях видео.
Радио Sputnik
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наёмников на Украине
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Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине
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