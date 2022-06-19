РИА НовостиГлава Чечни Кадыров заявил о больших потерях среди воюющих на Украине иностранных боевиковИностранные наемники на Украине несут большие потери, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.РИА НовостиКак сообщало Минобороны, в начале российской военной спецоперации на Украину приехали около семи тысяч иностранных наемников, в основном из Польши, Канады и США.РИА НовостиКадыров привел в пример американского наемника Джеймса Васкеса, который написал о больших потерях в описании к выложенному в соцсетях видео.Радио SputnikРоссия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаРЕН ТВPravda.RuПрофильЦарьградВечерняя МоскваГлавный региональныйГазета.RuАпралPeterburg NewsПодробнее о событииКадыров заявил о больших потерях среди иностранных наёмников на УкраинеRT на русском02:35Кадыров: иностранные наемники на Украине несут большие потериURA.Ru02:35Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наемников на УкраинеГазета.Ru01:54Глава Чечни Кадыров заявил о больших потерях среди воюющих на Украине иностранных боевиковРИА Новости01:58Кадыров: среди воюющих за Киев иностранных наёмников большие потериREGNUM01:47Глава Чечни Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наемников на УкраинеLenta.ru01:36Кадыров: наемники все чаще думают о том, чтобы убраться подальше от УкраиныРадио Sputnik01:29Показать ещёОценить772Поделиться