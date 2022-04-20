РИА НовостиГлава Чечни Кадыров заявил о ликвидации в Попасной украинского националиста ЩербакаГлава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной в ЛНР "титулованного" НАТОвскими инструкторами "укронациста" Геннадия Щербака.РИА НовостиЗаместитель начальника УФСВНГ по ЧР Даниил Мартынов сообщил Кадырову, что некий Щербак Геннадий по мнению авторитетных западных ведомств был «чуть ли не героем фильмов боевиков».ФАНТакже Кадыров напомнил, что украинским карателям предоставляли несколько раз возможность сдаться.REGNUM24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.ИзвестияЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruФАНPravda.RuКомсомольская правдаRB НовостиВечерняя МоскваГазета.RuГлавный региональныйЦентральная Служба НовостейREGNUMИзвестияПятый каналТелеканал 360°Life.ruПодробнее о событииГлава Чечни Кадыров заявил об уничтожении в Попасной украинского националиста ЩербакаLenta.ru21:47Глава Чечни Кадыров сообщил о ликвидации украинского националиста Геннадия ЩербакаИзвестия18:39Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной «титулованного» нациста ЩербакаЕвразия Dailyвчера в 16:52Глава Чечни сообщил о ликвидации видного нациста в ПопаснойИА Красная Весна18:19Кадыров сообщил о ликвидации «титулованного НАТО укронациста»Life.ru17:50Глава Чечни Кадыров заявил о ликвидации в Попасной украинского националиста ЩербакаРИА Новости17:19Глава Чечни Кадыров: в Попасной ликвидировали известного националиста Геннадия ЩербакаТелеканал 360°18:36Показать ещёОценить1,8KПоделиться