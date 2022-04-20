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Глава Чечни Кадыров заявил о ликвидации в Попасной украинского националиста Щербака

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной в ЛНР "титулованного" НАТОвскими инструкторами "укронациста" Геннадия Щербака.
РИА Новости
Заместитель начальника УФСВНГ по ЧР Даниил Мартынов сообщил Кадырову, что некий Щербак Геннадий по мнению авторитетных западных ведомств был «чуть ли не героем фильмов боевиков».
ФАН
Также Кадыров напомнил, что украинским карателям предоставляли несколько раз возможность сдаться.
REGNUM
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.
Известия

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Глава Чечни Кадыров заявил об уничтожении в Попасной украинского националиста Щербака
Lenta.ru21:47
Глава Чечни Кадыров сообщил о ликвидации украинского националиста Геннадия Щербака
Известия18:39
Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной «титулованного» нациста Щербака
Евразия Dailyвчера в 16:52
Глава Чечни сообщил о ликвидации видного нациста в Попасной
ИА Красная Весна18:19
Кадыров сообщил о ликвидации «титулованного НАТО укронациста»
Life.ru17:50
Глава Чечни Кадыров заявил о ликвидации в Попасной украинского националиста Щербака
РИА Новости17:19
Глава Чечни Кадыров: в Попасной ликвидировали известного националиста Геннадия Щербака
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