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Глава Чечни Кадыров заявил о ликвидации в Попасной украинского националиста Щербака

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной в ЛНР "титулованного" НАТОвскими инструкторами "укронациста" Геннадия Щербака.
РИА Новости
Заместитель начальника УФСВНГ по ЧР Даниил Мартынов сообщил Кадырову, что некий Щербак Геннадий по мнению авторитетных западных ведомств был «чуть ли не героем фильмов боевиков».
ФАН
Боевик погиб в населённом пункте Попасная: лидер Чеченской Республики подчеркнул, что нацист считался "титулованным" и был весьма уважаем иностранными инструкторами.
Pravda.Ru
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.
Известия

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Глава Чечни Кадыров заявил об уничтожении в Попасной украинского националиста Щербака
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Глава Чечни Кадыров сообщил о ликвидации украинского националиста Геннадия Щербака
Известия18:39
Глава Чечни Кадыров заявил о ликвидации в Попасной украинского националиста Щербака
РИА Новости17:19
Кадыров сообщил о ликвидации «титулованного» НАТОвскими инструкторами националиста
Комсомольская правда18:08
Кадыров сообщил о ликвидации «титулованного НАТО укронациста»
Life.ru17:50
Глава Чечни Кадыров: в Попасной ликвидировали известного националиста Геннадия Щербака
Телеканал 360°18:36
Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной «титулованного» нациста Щербака
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