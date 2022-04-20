РИА НовостиГлава Чечни Кадыров заявил о переходе Рубежного под полный контроль российских войск"Как мы и ожидали, город Рубежное Луганской Народной Республики перешел под окончательный контроль российских войск", - написал Кадыров в своем телеграм-канале в среду.Интерфакс«Заместитель командира подразделения Хасейн Мудуев водрузил наше знамя при въезде в город», — говорится в сообщении Кадырова.Народные новостиРоссия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля.РБКРоссийское Минобороны сообщило об уничтожении ударами высокоточных ракет ещё свыше тысячи объектов военной инфраструктуры Украины.ТВ ЦентрЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскЦентральная Служба НовостейВоенное делоМоя Москва.онлайнФАНКомсомольская правдаТелеканал 360°ЦарьградRT на русскомВечерняя МоскваГлас НародаЦентральная Служба НовостейRuBaltic.RuA42.RUНародные новостиВоенное обозрениеПолитическая ЭкспертизаPravda.RuКурьер. Среда. БердскГлавный региональныйГЛАС.RUНациональная служба новостейГазета.RuАпралПодробнее о событииГлава Чечни Кадыров заявил о переходе Рубежного под полный контроль российских войскРИА Новости12:18Кадыров: Рубежное перешло под окончательный контроль российских войскГлас Народа11:19Кадыров сообщил о переходе города Рубежное под контроль войск РФИнтерфакс11:45Глава Чечни Кадыров сообщил, что город Рубежное в ЛНР перешел под контроль войск РоссииГазета.Ru11:40Кадыров заявил об освобождении РубежногоТАСС11:38Город Рубежное в ЛНР перешел под контроль российских войскИзвестия11:29Кадыров сообщил, что город Рубежное в ЛНР перешел под полный контроль сил РоссииКомсомольская правда11:57Показать ещёОценить2,2KПоделиться