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Глава Чечни Кадыров заявил о переходе Рубежного под полный контроль российских войск

"Как мы и ожидали, город Рубежное Луганской Народной Республики перешел под окончательный контроль российских войск", - написал Кадыров в своем телеграм-канале в среду.
Интерфакс
«Заместитель командира подразделения Хасейн Мудуев водрузил наше знамя при въезде в город», — говорится в сообщении Кадырова.
Народные новости
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля.
РБК
Российское Минобороны сообщило об уничтожении ударами высокоточных ракет ещё свыше тысячи объектов военной инфраструктуры Украины.
ТВ Центр

Подробнее о событии

Глава Чечни Кадыров заявил о переходе Рубежного под полный контроль российских войск
РИА Новости12:18
Кадыров: Рубежное перешло под окончательный контроль российских войск
Глас Народа11:19
Кадыров сообщил о переходе города Рубежное под контроль войск РФ
Интерфакс11:45
Глава Чечни Кадыров сообщил, что город Рубежное в ЛНР перешел под контроль войск России
Газета.Ru11:40
Кадыров заявил об освобождении Рубежного
ТАСС11:38
Город Рубежное в ЛНР перешел под контроль российских войск
Известия11:29
Кадыров сообщил, что город Рубежное в ЛНР перешел под полный контроль сил России
Комсомольская правда11:57

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