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Глава Чечни Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
 заявил, что тотальная зачистка Северодонецка завершена.
РИА Новости
По словам Кадырова, «оплот укронацистских войск — здание ГУ СБУ и прилегающая территория зачищены полностью».
RT на русском
В результате, по словам Кадырова, «бойцы справились еще быстрее — за три часа».
Lenta.ru
На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.
Известия

Подробнее о событии

Кадыров заявил о полном освобождении Северодонецка
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Военные Чечни и ЛНР зачистили Северодонецк от украинских боевиков
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Кадыров заявил о взятии Северодонецка под полный контроль
The Moscow Post29 мая в 01:35
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Комсомольская правда29 мая в 00:39
Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка
Центральная Служба Новостей28 мая в 22:14
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