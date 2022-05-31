Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в 2021 году договорилась с ОПЕК и девятью странами, в эту организацию не входящими, о контролируемом совместном увеличении добычи сырой нефти.
Россия открыта для переговоров с украинской стороной и подписания соглашений, которые бы привели к миру, но нужны дипломатические и мирные решения и воля двух сторон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Болгарии следовало бы использовать газ как оружие в ответ на прекращение поставок из России, однако София оказалась в ловушке у Москвы, считает специалист по газовой разработке, инженер Христо Казанджиев.