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Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с допросом брошенных Украиной «на убой» пленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео допроса украинских военнопленных.
Pravda.Ru
На почти двухминутном ролике пленные называют свои имена, рассказывают о расположении украинских сил, количестве вооружений.
News.ru
Глава Чечни заявил, что украинские командиры бросают своих солдат небольшими группами, по 5-6 военнослужащих.
Московский Комсомолец
Руководитель Чеченской республики отметил, что идейных борцов среди украинцев нет.
Pravda.Ru

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