Lenta.ruГлава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с допросом брошенных Украиной «на убой» пленныхГлава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео допроса украинских военнопленных.Pravda.RuНа почти двухминутном ролике пленные называют свои имена, рассказывают о расположении украинских сил, количестве вооружений.News.ruГлава Чечни заявил, что украинские командиры бросают своих солдат небольшими группами, по 5-6 военнослужащих.Московский КомсомолецРуководитель Чеченской республики отметил, что идейных борцов среди украинцев нет.Pravda.RuЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruLife.ruPravda.RuПодробнее о событииКадыров рассказал о новой партии пленных украинских военных, «отправленных на убой»Московский Комсомолец19:24Глава Чечни Кадыров показал видео с допросом пленных, которых Киев бросает «на убой»РИА Новости18:06Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с допросом брошенных Украиной «на убой» пленныхLenta.ru18:57Кадыров показал видео с допросом пленных, которых Украина бросает «на убой»News.ru18:46Кадыров показал кадры с пленными украинцами: «Их бросают на убой»Pravda.Ru18:27Кадыров показал видео с украинскими военнопленными, которых Киев бросает «на убой»Общественная служба новостей18:23Рамзан Кадыров показал кадры разговора спецназа с пленными сразу после бояSmotrim.ru20:13Показать ещёОценить79Поделиться