Празднование дня рождения «Книги рекордов России» состоится в Москве в доме торжеств «Государь». В ходе торжества будет объявлено о вручении Рамзану Кадырову Сертификата Книги рекордов России как Главе Субъекта РФ, организовавшего и присутствовавшего на наибольшем количестве рекордов за 1 год.

с чего всё началось

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попал в Книгу Рекордов России по количеству присутствий на установлении различных рекордов в течение года. Установленный рекорд подтвердил во вторник, 22 октября главный редактор Книги Станислав Коненко.

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