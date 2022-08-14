По словам Кадырова, западный мир до сих пор не может понять, что современная Россия давно перестала быть "горбачевским союзом республик" и "ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовящуюся проверку доклада Amnesty International, в котором организация обвинила украинские войска в нарушениях гуманитарных норм и военного права, заявила, что Запад не устраивают результаты доклада, даже если факты говорят об обратном.