Будьте в Плюсе

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал странам Запада научиться дружить с Россией

По словам Кадырова, западный мир до сих пор не может понять, что современная Россия давно перестала быть "горбачевским союзом республик" и "ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте".
РИА Новости
Западу нужно пересмотреть отношения с Россией, которая за последние 20 с лишним лет превратилась в закалённое государство с мощным политическим укладом.
Life.ru
"Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут", — заключил Кадыров.
РИА Новости
Кадыров добавил, что «стоит кому-либо захотеть откусить от страны, — останется без зубов, и до конца жизни будет питаться пережеванной пищей».
REGNUM

Подробнее о событии

Кадыров посоветовал Западу научиться дружить с Россией
РЕН ТВ03:44
Рамзан Кадыров: Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут
Глас Народа02:04
Кадыров посоветовал Западу научиться дружить с Россией
RT на русском03:35
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Запад дружить с Россией
Известия03:28
Глава Чечни Кадыров призвал страны Запада научиться дружить с Россией
Lenta.ru03:02
Кадыров дал совет странам, пытающимся развалить РФ
URA.Ru02:22
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал странам Запада научиться дружить с Россией
РБК03:38

Интересное

Украинские националисты из «Кракена» бросили своего командира при отступлении

Бойцы украинского националистического подразделения "Кракен" бросили своего раненого командира при отступлении под Белогоровкой в ЛНР.
Российская газета04:07

Экс-глава Минобороны ДНР Стрелков опроверг данные о попытке попасть на фронт и задержании

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) опроверг сообщения о своем задержании в Крыму.
РБК03:55

Президент Латвии Левитс поддержал идею запрета на выдачу туристических виз для россиян

Власти Латвии должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы, заявил латвийский президент Эгилс Левитс.
РИА Новости04:46

Власти Херсона заявили о ночном массированном ракетном обстреле со стороны Украины

Украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду, сработала система противовоздушной обороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области.
РИА Новости04:39

Сводка генштаба ВСУ: ВС РФ наступают на многих направлениях

В сводке генштаба ВСУ за 12 августа говорится, что ВС РФ наступают на многих направлениях.
Pravda.Ru12 августа в 16:15

Захарова считает, что Запад не устраивают итоги отчета Amnesty International по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовящуюся проверку доклада Amnesty International, в котором организация обвинила украинские войска в нарушениях гуманитарных норм и военного права, заявила, что Запад не устраивают результаты доклада, даже если факты говорят об обратном.
РИА Новости05:05

DWN: Катар решил поставлять газ в Италию вместо ФРГ, несмотря на поездку министра Хабека

После поездки в Катар Хабек заявил, что Германия будет получать газ этой страны. Однако этого не произошло.
РБК01:25

Концепт-арт Одина из God Of War Ragnarok показали в новой утечке на Reddit

Концепт-арт был опубликован на Reddit пользователем Dusk Golem, который объяснил, что у него также есть доступ к дополнительной информации об игре.
Umteh.comвчера в 13:22

Граждане РФ не смогут самостоятельно переделать старую LADA Vesta в новую модель 2022 года

Виной всему - форма фонарей, которая изменилась на новой Lada Vesta NG (New Generation, Новое Поколение).
Tver-portal.ruвчера в 13:00

Дмитрий Тарасов дал понять, что ему все равно на свою жену Анастасию Костенко

Анастасия Костенко пытается всячески доказать, что Дмитрий Тарасов без ума от нее, и между ними страсть.
CT news05:01