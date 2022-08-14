Западным странам следует пересмотреть отношения с Россией, "которая за последние 20 с лишним лет превратилась в закаленное государство с мощным политическим укладом", написал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, Запад до сих пор не может осознать одну вещь — современная Россия давно перестала быть «ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте» и «горбачевским союзом республик».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовящуюся проверку доклада Amnesty International, в котором организация обвинила украинские войска в нарушениях гуманитарных норм и военного права, заявила, что Запад не устраивают результаты доклада, даже если факты говорят об обратном.
Судя по рендерам, рестайлинговый «Хантер» стал бы еще больше похож на Mercedes-Benz Gelandewagen (G-Class), а также получил бы новый, более крупный передний бампер с мелкой решеткой, массивную защиту днища, декоративную накладку на капот и новую светодиодную светотехнику.