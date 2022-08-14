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Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал странам Запада научиться дружить с Россией

Западным странам следует пересмотреть отношения с Россией, "которая за последние 20 с лишним лет превратилась в закаленное государство с мощным политическим укладом", написал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
ТАСС
По словам Кадырова, Запад до сих пор не может осознать одну вещь — современная Россия давно перестала быть «ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте» и «горбачевским союзом республик».
Новостной фронт
"Научитесь дружить с Россией - свои же зубы целее будут", - заключил Кадыров.
Газета.Ru
Кадыров добавил, что «стоит кому-либо захотеть откусить от страны, — останется без зубов, и до конца жизни будет питаться пережеванной пищей».
REGNUM

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Глава Чечни Кадыров призвал страны Запада научиться дружить с Россией
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