Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruГлава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения

В распоряжении сказано, что он занял должность в связи с временной нетрудоспособностью Рамзана Кадырова. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов пояснил, что руководитель республики в настоящее время проходит курс лечения, требующий медицинских процедур.
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Альви Каримов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур.
— Альви Каримов, российский журналистRT на русском 00:10

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