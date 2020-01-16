Политика
RuNews24.ruГлава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения
В распоряжении сказано, что он занял должность в связи с временной нетрудоспособностью Рамзана Кадырова. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов пояснил, что руководитель республики в настоящее время проходит курс лечения, требующий медицинских процедур.
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур.
— Альви Каримов, российский журналистRT на русском 00:10
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