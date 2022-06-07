Рим считает, что резкие заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в его Telegram-канале являются угрозой для тех, кто стремится к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.
Через компании, осуществляющие переводы без открытия счета, резиденты и нерезиденты дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте (ранее лимит был $5 тыс.).
Россия приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.