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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о массированном наступлении на позиции ВСУ в ЛНР

Российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР начали массированное наступление на территории республики, сообщил
 глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости
Чеченский лидер также опубликовал в Telegram-канале кадры активных боев, проходящих в лесной и жилой местности.
Центральная Служба Новостей
Кадыров добавил, что наряду с уничтожением живой силы противника бойцы "существенно пополняют свои боезапасы за счёт трофейного вооружения".
Life.ru
5 июня Кадыров сообщал, что российские военные взяли под контроль жилую зону города Северодонецка в ЛНР.
РЕН ТВ

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