Происшествия
Российская газетаГлава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова. Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, чиновнице инкриминируются махинации с муниципальным зданием.
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Армия и оружие
В Турции заявили о задержании причастного к теракту в России члена ИГ
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что на территории Сирии был пойман боевик террористической организации «Исламское государство»*, который причастен к терактам в России и Германии.
Авто
Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.
Общество
Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Экономика
Стала известна стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»
Уточняется, что количество поступивших заявок составляет 479 штук.
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
Происшествия
Аспирант МГУ выпал из окна общежития
Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга грабители отобрали у курьера 30 млн руб
Вечером 21 ноября в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово произошло вооруженное нападение на мужчину, у которого злоумышленники отняли 30 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Происшествия
В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков
На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Общество
В Генпрокуратуре прокомментировали новые правила медосмотра водителей
Минздрав РФ, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, совершил ошибку, она будет исправлена, заявил журналистам в пятницу первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.
Транспорт
На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов
На втором маршруте центрального Московского диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром
Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.
Общество
ФСБ задержала главарей и членов «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности России задержала двух главарей и семь участников запрещённой в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которые пытались сформировать в регионах страны сетевые закрытые структуры.
Происшествия
Полиция задержала машиниста электропоезда после стрельбы в Ленобласти
Полицейские задержали машиниста электропоезда после сообщения о стрельбе из окна квартиры во Всеволожском районе Ленинградской области.
Политика
CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Происшествия
Пассажир упал на пути в метро Петербурга
Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Единоборства
Флойд Мейвезер объявил о возвращении на боксерский ринг
Флойд написал, что «возвращается с пенсии в 2020 году».
Политика
Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве
Взрыв прогремел в жилом доме на улице Гончарова в Киеве. Как сообщает "112.ua", инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, 22 октября.
Политика
Правозащитники призвали Бастрыкина отреагировать на угрозы Кадырова
Призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию, указали сегодня Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа в заявлении председателю СКР Александру Бастрыкину.
Политика
Трамп настаивает на рассмотрении импичмента в Сенате
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет рассмотрения дела об импичменте в Сенате Конгресса США, заявил представитель администрации американского лидера Хоган Гидли в эфире телеканала Fox News.