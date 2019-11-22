Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаГлава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве

В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова. Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, чиновнице инкриминируются махинации с муниципальным зданием.
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Главу Чеховского района задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве

Коммерсантъ02:48

ФСБ задержала главу городского округа Чехов по подозрению в мошенничестве

РБК02:12

Главу Чехова задержали за мошенничество с имуществом на 7,3 млн рублей

ТАСС02:25

Главу подмосковного Чехова обвинили в мошенничестве с недвижимостью

REGNUM03:22

Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве

RT на русском02:37

Глава Чехова задержана по делу о мошенничестве при продаже помещения

РЕН ТВвчера в 10:04

Глава городского округа Чехов Марина Кононова задержана по обвинению в крупном мошенничестве

Чехов Видвчера в 08:58
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Армия и оружие

В Турции заявили о задержании причастного к теракту в России члена ИГ

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что на территории Сирии был пойман боевик террористической организации «Исламское государство»*, который причастен к терактам в России и Германии.
RT на русском 03:48
Авто

Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.
Известия 03:34
Общество

Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море

В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
REGNUM 03:37
Общество

Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась

Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Похвистнево-Информ вчера в 20:18
Экономика

Стала известна стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»

Уточняется, что количество поступивших заявок составляет 479 штук.
Газета.Ru 03:21
Происшествия

Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси

Российская газета 02:49
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
Коммерсантъ вчера в 14:21
Происшествия

Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 01:43
Происшествия

На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

Известия 00:03
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга грабители отобрали у курьера 30 млн руб

Вечером 21 ноября в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово произошло вооруженное нападение на мужчину, у которого злоумышленники отняли 30 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru.
РБК вчера в 16:38
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков

На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 03:29
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Общество

В Генпрокуратуре прокомментировали новые правила медосмотра водителей

Минздрав РФ, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, совершил ошибку, она будет исправлена, заявил журналистам в пятницу первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.
РИА Новости 03:42
Транспорт

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На втором маршруте центрального Московского диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой.
Lenta.ru 01:51
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:38
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Происшествия

В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром

Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.
REGNUM 02:54
Общество

ФСБ задержала главарей и членов «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности России задержала двух главарей и семь участников запрещённой в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которые пытались сформировать в регионах страны сетевые закрытые структуры.
News.ru 04:00
Происшествия

Полиция задержала машиниста электропоезда после стрельбы в Ленобласти

Полицейские задержали машиниста электропоезда после сообщения о стрельбе из окна квартиры во Всеволожском районе Ленинградской области.
РБК 03:26
Политика

CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия

Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
REGNUM 02:16
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Игры

Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life

Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
РБК вчера в 16:14
Единоборства

Флойд Мейвезер объявил о возвращении на боксерский ринг

Флойд написал, что «возвращается с пенсии в 2020 году».
В курсе.ру 01:22
Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБК вчера в 15:03
Экономика

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Коммерсантъ 02:17
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве

Взрыв прогремел в жилом доме на улице Гончарова в Киеве. Как сообщает "112.ua", инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, 22 октября.
РЕН ТВ 03:34
Политика

Правозащитники призвали Бастрыкина отреагировать на угрозы Кадырова

Призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию, указали сегодня Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа в заявлении председателю СКР Александру Бастрыкину.
Кавказский узел 03:06
Политика

Трамп настаивает на рассмотрении импичмента в Сенате

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет рассмотрения дела об импичменте в Сенате Конгресса США, заявил представитель администрации американского лидера Хоган Гидли в эфире телеканала Fox News.
REGNUM вчера в 22:06
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