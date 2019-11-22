В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова. Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, чиновнице инкриминируются махинации с муниципальным зданием.

Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве

Общество Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.

Политика Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».

Происшествия Аспирант МГУ выпал из окна общежития Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Происшествия В аэропорту Екатеринбурга грабители отобрали у курьера 30 млн руб Вечером 21 ноября в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово произошло вооруженное нападение на мужчину, у которого злоумышленники отняли 30 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru.

Происшествия В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.

Общество В Генпрокуратуре прокомментировали новые правила медосмотра водителей Минздрав РФ, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, совершил ошибку, она будет исправлена, заявил журналистам в пятницу первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.

Политика Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2» Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».

Происшествия В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.

Общество ФСБ задержала главарей и членов «Хизб ут-Тахрир» Федеральная служба безопасности России задержала двух главарей и семь участников запрещённой в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которые пытались сформировать в регионах страны сетевые закрытые структуры.

Политика CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела» Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.

Происшествия Пассажир упал на пути в метро Петербурга Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».

Происшествия Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве Взрыв прогремел в жилом доме на улице Гончарова в Киеве. Как сообщает "112.ua", инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, 22 октября.

Политика Правозащитники призвали Бастрыкина отреагировать на угрозы Кадырова Призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию, указали сегодня Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа в заявлении председателю СКР Александру Бастрыкину.