Происшествия
РИА НовостиГлаву подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве
Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий. Чиновнице предъявили обвинения в мошенничестве с использованием служебного положения.
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Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова.
Общество
Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей
Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Общество
ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков
В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
Авто
Audi отзывает в России 9,5 тысячи кроссоверов Q5
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Авто
Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой Волги
Как пишет издание «Drom» со ссылкой на базу Роспатента, ГАЗ решил продлить свидетельство на регистрацию товарного знака редкой версии Волги ГАЗ-3111, которая производилась с 1999 по 2004 год.
Теннис
Российские теннисисты вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису заняла второе место в группе В Кубка Дэвиса. Команда вышла в четвертьфинал турнира.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Спорт
Президента ВФЛА Шляхтина отстранили
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Космос
Исторические изменения климата на Марсе могут быть обнаружены учеными
Футбол
Алексей Миранчук попал на обложку Tuttosport
На обложке известной итальянской газеты Tuttosport оказался футболист «Локомотива» Алексей Миранчук, в приобретении которого заинтересован туринский «Ювентус».
Армия и оружие
Путин: мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами
Российский лидер отметил, что в разных регионах планеты "не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые".
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Происшествия
Самолет «Турецких авиалиний» аварийно сел в Одессе. Идет эвакуация
Известно, что пассажирский самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии» выполнял рейс Стамбул — Одесса.
Происшествия
Якутская школьница погибла в ванной, заряжая телефон
Начата проверка по факту смерти в ванной комнате 14-летней школьницы из Ленска, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Якутии.
Армия и оружие
Анкара прорабатывает вопрос совместимости С-400 и F-35
Как отметил Хулуси Акар, даже если российские системы не смогут работать параллельно с F-35, то Анкара найдет максимально удобную формулу действий.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Кино
Новый постер первого сезона «Ведьмака» от Netflix
За месяц до премьеры первого сезона «Ведьмака», которая состоится 20 декабря, авторы сериала и стриминговый сервис Netflix представили новый постер шоу.
Политика
Путин вручил награды вдовам погибших на полигоне под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества, присуждённый посмертно, вдовам погибших во время испытаний на полигоне под Северодвинском.
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Политика
В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Игры
Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx
Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в работе сервиса.
Происшествия
На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Политика
Меркель: Германия заинтересована в хорошем соседстве с Россией
Германия заинтересована в хорошем соседстве с Россией, несмотря на трудности. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС.