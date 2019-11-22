Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиГлаву подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве

Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий. Чиновнице предъявили обвинения в мошенничестве с использованием служебного положения.
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Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

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Глава Чехова задержана по делу о мошенничестве при продаже помещения

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Глава городского округа Чехов Марина Кононова задержана по обвинению в крупном мошенничестве

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:40, Вашингтон
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Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

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Экипаж застрявшего у берегов Одессы танкера могут эвакуировать силой

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В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
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Обвинявшая доцента Соколова в избиении девушка раскрыла детали нападения

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Как пишет издание «Drom» со ссылкой на базу Роспатента, ГАЗ решил продлить свидетельство на регистрацию товарного знака редкой версии Волги ГАЗ-3111, которая производилась с 1999 по 2004 год.
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В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
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Общество

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Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
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Спорт

Президента ВФЛА Шляхтина отстранили

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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Исторические изменения климата на Марсе могут быть обнаружены учеными

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Самолет «Турецких авиалиний» аварийно сел в Одессе. Идет эвакуация

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Путин вручил награды вдовам погибших на полигоне под Северодвинском

Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества, присуждённый посмертно, вдовам погибших во время испытаний на полигоне под Северодвинском.
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В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
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Меркель: Германия заинтересована в хорошем соседстве с Россией

Германия заинтересована в хорошем соседстве с Россией, несмотря на трудности. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС.
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