Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий. Чиновнице предъявили обвинения в мошенничестве с использованием служебного положения.

Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве

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