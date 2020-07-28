Коронавирус
RT на русскомГлава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
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В результате контакта с носителем #Covid19, несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования - пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лёг в ГБУЗЧОБ.
— Роман Копин, российский политикНакануне.Ru 01:53
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РБК вчера в 16:38
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Экономика
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