Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.

Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

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