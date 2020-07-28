Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
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Губернатор Чукотки госпитализирован

Ёлдаш01:52

Губернатор Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Вести.Ru02:06

Губернатор Чукотки Роман Копин госпитализирован в Чукотскую окружную больницу

Дебри-ДВ01:57

У губернатора Чукотки обнаружили пневмонию

Рrochukotku.ru02:11

Губернатор Чукотки госпитализирован с подозрением на коронавирус

Коммерсантъ01:41

Главу Чукотки госпитализировали после контакта с больным COVID-19

РИА Новости01:04

Губернатора Чукотки госпитализировали после контакта с заразившимся коронавирусом

ТАСС00:55
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Экономика

Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
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Происшествия

СК возбудил дело после ДТП с восемью погибшими под Волгоградом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с восемью погибшими в Волгоградской области.
Известия вчера в 18:06
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Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

Известия вчера в 08:46
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Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов в российских банках

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Политика

Песков не исключил награждение участников работ над поправками

Москва, 28 июля 2020, 12:40 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил награждения активистов, которые работали над поправками в Конституцию РФ.
REGNUM 05:40
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Общество

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
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Политика

Сатановский назвал главный страх США перед Россией

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
Военное дело вчера в 04:03
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

МонаВиста вчера в 07:50
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Кино

Опубликованы первые кадры аниме по вселенной «Бегущего по лезвию»

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в сети появились первые кадры аниме по вселенной "Бегущего по лезвию".
Piter.tv вчера в 09:19
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Экономика

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета вчера в 17:01
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Общество

Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса

Медики проверят действенность вакцины от коронавируса на волонтерах. Центр "Вектор" начал клинические испытания вакцины от коронавируса.
Piter.tv 05:10
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Путешествия

В АТОР сравнили цены курортов России, Турции и Танзании

Самый бюджетный недельный тур в Стамбул в период с 1 по 7 августа будет стоить в 57,07 тысячи рублей на двоих, в Аланью – от 61,9 тысячи рублей (в отель 4* на "все включено"), а цены на Танзанию стартуют и от 156,5 тысячи рублей на двоих за тур.
Газета.Ru 05:21
Общество

В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер.
Российская газета 04:00
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Происшествия

В Ростове-на-Дону трое мужчин погибли от отравления газом

REGNUM 05:38
Экономика

Жителям России назвали сроки девальвации рубля

Валюта девальвируется до 80-85 руб. за доллар уже в этом году. Есть вероятность, что цифра составит даже 90 рублей, добавил специалист.
Evo-rus.com 02:48
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Авто

Названы самые покупаемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей

Эксперты определили список самых популярных кроссоверов у россиян стоимостью 2,5 – 3 миллиона рублей.
ToDay News Ufa 05:05
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
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Финансы

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.
Газета.Ru 03:19
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Экономика

Россия засеяла пшеницей рекордные 29,4 млн га

Российское статистическое ведомство оценило площади под яровой пшеницей в 12,56 млн га (+0,29 млн га к 2019 году), под озимой - в рекордные 16,86 млн га (+1,06 млн га).
SoyaNews вчера в 11:00
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Общество

Перечислены наиболее популярные среди россиян пароли

Перечислены наиболее популярный среди россиян пароли.
Ferra 04:44
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Здоровье

Олег Костин: «Ни один врач, ни одна медсестра не будут сокращены»

"Ни один врач, ни один фельдшер, ни одна медсестра не будут сокращены", - пообещал Олег Костин.
Взгляд-инфо 05:04
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Футбол

Ибрагимович снялся в ролике новой формы «Милана» на следующий сезон

Soccer.ru 04:19
Кино

Александра Бортич и Алексей Чадов сыграют в «Игру на выживание» на ТНТ

Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
ИА InterMedia вчера в 11:06
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Экономика

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
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Футбол

«Уфа» не получала от «Спартака» предложений по трансферу Урунова

Исполняющий обязанности генерального директора "Уфы" Ринат Шайбеков заявил, что клуб не получал от московского "Спартака" официального предложения по трансферу полузащитника Остона Урунова.
Газета.Ru 05:12
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Роман Валентинович Копин
Российский политик
Российский политик. Губернатор Чукотского автономного округа с 13 июля 2008. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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