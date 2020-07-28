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Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.В источнике
Подробнее о событии
Рrochukotku.ru

У губернатора Чукотки обнаружили пневмонию

Рrochukotku.ru02:11
Вести.Ru

Губернатор Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Вести.Ru02:06
ТАСС

Губернатора Чукотки госпитализировали после контакта с заразившимся коронавирусом

ТАСС00:55
Ёлдаш

Губернатор Чукотки госпитализирован

Ёлдаш01:52
Коммерсантъ

Губернатор Чукотки госпитализирован с подозрением на коронавирус

Коммерсантъ01:41
РИА Новости

Главу Чукотки госпитализировали после контакта с больным COVID-19

РИА Новости01:04
Дебри-ДВ

Губернатор Чукотки Роман Копин госпитализирован в Чукотскую окружную больницу

Дебри-ДВ01:57
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Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке
URA.Ruвчера в 14:04
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Маргарита Симоньян: «Идущая во всем мире гибридная война шарахает нас так, что „мама, не горюй“»

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в авторской программе Тины Канделаки на Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) заявила, что мир погрузился в гибридную войну, состоящую из информационных атак, провокаций и искусственных оппозиционных движений.
Радио Комсомольская правдавчера в 13:00
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В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

В свою очередь рейтинг регионов, туристы из которых вызывают у жителей Крыма симпатию, возглавили Москва («много денег, оставляют хорошие чаевые»), Сибирь и Дальний Восток («богатые ребята с нормальными запросами»), Украина («бывшие наши»), Ростов и Краснодарский край («соседи»), а также иностранцы («восторгаются всем и зовут в гости в свои страны»).
Lenta.ruвчера в 07:56
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