Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
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Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.В источнике
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