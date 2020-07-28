Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
Смотрите также
В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов
Власти РФ разрешили с 10 августа выполнять чартеры в Турцию
Цены на отдых в Турции оказались ниже, чем в Сочи
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Родченков потребовал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
Китайский самолет-амфибия AG600 впервые взлетел с моря
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Песков не исключил вручения госнаград участникам подготовки поправок
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Болельщики «Торпедо» попрощались со стадионом перед реконструкцией
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
МТС получил первую лицензию на 5G в России
Россия изучает вопрос о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Венгрией и ОАЭ
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
МТС получил первую лицензию на 5G в России
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Денис Черышев может перейти в «Зенит»
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.В источнике
Подробнее о событии