Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.В источнике
Подробнее о событии
Рrochukotku.ru

У губернатора Чукотки обнаружили пневмонию

Рrochukotku.ru02:11
Вести.Ru

Губернатор Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Вести.Ru02:06
Коммерсантъ

Губернатор Чукотки госпитализирован с подозрением на коронавирус

Коммерсантъ01:41
Ёлдаш

Губернатор Чукотки госпитализирован

Ёлдаш01:52
Дебри-ДВ

Губернатор Чукотки Роман Копин госпитализирован в Чукотскую окружную больницу

Дебри-ДВ01:57
РИА Новости

Главу Чукотки госпитализировали после контакта с больным COVID-19

РИА Новости01:04
ТАСС

Губернатора Чукотки госпитализировали после контакта с заразившимся коронавирусом

ТАСС00:55
Реклама

В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов
RT на русском07:01
Реклама
Реклама

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия06:39
848
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия06:07
65
Реклама
Реклама