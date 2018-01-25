Политика
Эхо МосквыГлава Чувашии извинился за призыв «мочить» журналистов и блогеров
Пресс-служба поясняла позже, что слово «мочить» означает всего лишь «раскрывать подноготную». Фракция «Единой России» ранее призвала члена партии Игнатьева извиниться за свои слова.
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Должность губернатора обязывает людей, ее занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли. Двусмысленное высказывание Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов.
— Евгений Ревенко, российский политикТАСС вчера в 10:29
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Высказывания Игнатьева на Дне печати изучит Совет по правам человека при президенте РФ
Правда ПФОвчера в 10:08
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Согласно поправке, "президент РФ формирует Государственный совет РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
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