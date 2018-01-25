Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыГлава Чувашии извинился за призыв «мочить» журналистов и блогеров

Пресс-служба поясняла позже, что слово «мочить» означает всего лишь «раскрывать подноготную». Фракция «Единой России» ранее призвала члена партии Игнатьева извиниться за свои слова.
Читать в источнике
Комментировать548
Евгений Ревенко
Должность губернатора обязывает людей, ее занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли. Двусмысленное высказывание Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов.
— Евгений Ревенко, российский политикТАСС вчера в 10:29

Подробнее о событии

Не так поняли. Напугал ли журналистов «добрый» глава Чувашии?

Национальная служба новостей11:00

Пресс-служба Игнатьева прокомментировала призыв «мочить журналистов»

PRO Город Чебоксары03:39

Глава Чувашии назвал себя человеком доброй души и извинился за призыв «мочить»

Lenta.ru07:11

Глава Чувашии извинился за призыв «мочить» критикующих власть журналистов

ТАСС07:02

Глава Чувашии извинился за призыв «мочить» журналистов

РИА Новости07:49

Глава Чувашии извинился за призыв «мочить» журналистов и блогеров

Эхо Москвы08:03

Высказывания Игнатьева на Дне печати изучит Совет по правам человека при президенте РФ

Правда ПФОвчера в 10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Политика

Пентагон показал форму космических войск США

РБК вчера в 04:29
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Lenta.ru 06:55
Музыка

Поэт Вулых назвал Мишустина автором музыки к песне Лепса

Российский поэт и автор слов к песне Григория Лепса «Зола» Александр Вулых подтвердил, что премьер-министр России Михаил Мишустин является автором музыки к этой песне.
Культуромания 17 января в 04:18
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишились титулов

Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно ошеломили всех заявление о сложении с себя королевских обязанностей, согласовали все детали своего нового статуса с королевой Елизаветой II.
Srnsk 03:05
Игры

В Ubisoft вернулся творческий руководитель Splinter Cell: Blacklist Максим Беланд

Вернувшись, Беланд займёт пост вице-президента творческой группы Ubisoft, помогая различным командам французского издательства с разработкой проектов.
Игромания.ру 10:51
Политика

Рабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию.
Дождь 07:31
Шоу-бизнес

4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
Актуальные Новости 09:42
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском 04:27
Общество

Клиенты Сбербанка смогут дарить друг другу бонусы программы «Спасибо»

Клиенты Сбербанка с 1 февраля 2020 года смогут дарить друг другу бонусы программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».
Банки.ру 09:59
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
РИА Новости вчера в 00:00
Общество

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть

Россия и Белоруссия договорились о механизмах компенсации за "грязную" нефть, поступавшую ранее по нефтепроводу "Дружба".
Газета.Ru 11:02
Шоу-бизнес

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
Экономика

«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера

В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 13:24
Армия и оружие

Снова «российский снайпер»: на Луганщине ликвидирован украинский боевик

Rusvesna.su 05:59
Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Газета.Ru 11:22
Политика

Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет

Согласно поправке, "президент РФ формирует Государственный совет РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
Коммерсантъ 10:54
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Армия и оружие

Шойгу призвал совершенствовать силовой потенциал ОДКБ

Силовой потенциал Организации Договора о коллективной безопасности следует совершенствовать из-за сложной военно-политической обстановки в мире, заявил и.о. министра обороны Сергей Шойгу при встрече с генсеком организации Станиславом Засем.
Взгляд.ру 04:01
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Общество

Концерт Бориса Гребенщикова в Индии сорвала полиция

Дождь 07:47
Шоу-бизнес

Анохина раскритиковала Водонаеву за пост о маткапитале

WomanHit.ru 02:22
Здоровье

В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Известия 10:51
Происшествия

В Перми прорвало трубу в отеле, погибли пять человек

Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, от сильных ожогов кипятком погибли пять человек, еще трое были госпитализированы в городскую больницу имени Гринберга.
Росбалт вчера в 23:27
Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Глава МВФ Кристалина Георгиева сравнила начавшееся в 2020 году десятилетие с 1920-ми годами, заявив, что ускоренный рост тех лет в конечном итоге закончился "финансовой катастрофой" - Великой депрессией.
Южный Федеральный 18 января в 09:41
Футбол

«Ростов» сыграл вничью с «Пахтакором» на сборе в ОАЭ

«Ростов» в контрольном матче на сборе в ОАЭ сыграл вничью с «Пахтакором» (1:1). У ростовчан отличился Роман Еременко, реализовавший пенальти.
Спорт-Экспресс 09:26
Общество

Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
РИА Новости 10:25
Единоборства

Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246

Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.
Московский Комсомолец вчера в 01:13
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Происшествия

В Нижнекамске хоккеист устроил ДТП и скрылся с места аварии

Капитан клуба КХЛ "Нефтехимик" Степан Захарчук устроил ДТП в Нижнекамске. Авария попала на камеру видеорегистратора одного из автомобилей.
РИА Новости 07:06
Происшествия

Utair назвала главную причину выкатывания самолета в реку в 2018 году

Главной причиной выкатывания в 2018 году самолета российской авиакомпании Utair в реку в аэропорту Сочи стало затопление взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное