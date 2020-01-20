Политика
RT на русскомГлава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои высказывания, касающиеся работы представителей СМИ. Его слова приводятся на официальном портале органов власти республики. Как отметил руководитель региона, смысл его речи был в другом, но, «как бывает обычно, всё передёрнули и переиначили».
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Должность губернатора обязывает людей, ее занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли. Двусмысленное высказывание Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов.
— Евгений Ревенко, российский политикТАСС вчера в 10:29
с чего всё началось
Глава Чувашии поздравил журналистов с профессиональным праздником Сегодня, 18 января, в Чебоксарах прошло торжественное мероприятие посвященное Дням российской и чувашской печати. Поздравить тружеников информационной отрасли в театр чувашской драмы пришел глава региона Михаил Игнатьев.Правда ПФО18 января в 04:49
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Высказывания Игнатьева на Дне печати изучит Совет по правам человека при президенте РФ
Правда ПФОвчера в 10:08
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