Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыГлава Чувашии извинился за призыв «мочить» журналистов и блогеров

Пресс-служба поясняла позже, что слово «мочить» означает всего лишь «раскрывать подноготную». Фракция «Единой России» ранее призвала члена партии Игнатьева извиниться за свои слова.
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Евгений Ревенко
Должность губернатора обязывает людей, ее занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли. Двусмысленное высказывание Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов.
— Евгений Ревенко, российский политикТАСС вчера в 10:29

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Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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