Должность губернатора обязывает людей, ее занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли. Двусмысленное высказывание Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов.

Пресс-служба поясняла позже, что слово «мочить» означает всего лишь «раскрывать подноготную». Фракция «Единой России» ранее призвала члена партии Игнатьева извиниться за свои слова.

Глава Чувашии извинился за призыв «мочить» журналистов и блогеров

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