с чего всё началось

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью". Так, он заявил, что глубоко уважал, уважает и будет уважать дальше этих мужественных людей и их труд.

Глава Чувашии назвал ложью слова о его неуважении сотрудников МЧС

Общество Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году).

Космос Наука крупным планом: полное загадок Солнце Основные объекты исследований, на которые обращено внимание ученых – активные области на Солнце и солнечные вспышки.

Общество В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.

Гаджеты Samsung изобрела VR-шлем в форме глаз мухи Издание Letsgodigital сообщило, что южнокорейский гигант Samsung запатентовал уникальный шлем виртуальный реальности Odyssey Mixed Reality 2020, внешняя панель которого выполнена в форма глаз мухи.

Политика Трамп: США предложили Китаю помощь в связи со вспышкой коронавируса Globallookpress Президент США Дональд Трамп опубликовал в понедельник, 27 января, пост в Тwіттеr, в котором сообщил, что Штаты предложили Китаю помощь в борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV.

Футбол Волгоградский «Ротор» на сборах в Турции проведет четыре спарринга Тренерский штаб «Ротора» пригласил на второй сбор уже находившихся с командой в Турции Даниила Полубояринова и Сергея Серченкова, а также четырех потенциальных новичков.

Политика Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Наука Для неопытных химиков была создана программа безопасности Инженерами из Калифорнийского университета была создана компьютерная программа, которая дает возможность правильно размещать реактивы и не смешивать опасные отходы.