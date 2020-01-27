Общество

Газета.RuГазета.RuГлава Чувашии назвал ложью слова о его неуважении сотрудников МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью". Так, он заявил, что глубоко уважал, уважает и будет уважать дальше этих мужественных людей и их труд.
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте
 назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
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Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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